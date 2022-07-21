القوات الروسية تعتقل مجموعة تخريبية في خيرسون وتصادر 48 كغم من المتفجرات بحوزتها

عثرت القوات الروسية على إحدى أكبر الجماعات التخريبية في منطقة خيرسون، واعتقلت أعضائها وصادرت عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات بحوزتها.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، تم اعتقال أعضاء المجموعة، كما تم ضبط 48 كغم من مادة "تي إن تي"، خطط المخربون لاستخدامها لتقويض مسار سكة حديد.

وذكرت الوكالة أن المجموعة التخريبية كانت تحت إشراف موظفين من دائرة الأمن الأوكرانية من أوديسا.

وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خيرسون بمنع هجوم إرهابي بالقرب من مبنى مكتب الجوازات في خيرسون. وكان المخرب يعتزم إشعال النار في نقطة تقديم وثائق الحصول على الجنسية الروسية. قُبض عليه في 19 يوليو.

وفي منطقة خيرسون أيضا، تم اعتقال مواطن أوكراني قام، وفقا لوكالات إنفاذ القانون الروسية، "بتنظيم مخبأ للأسلحة للتخريب". وبحسب المصدر فإن السلاح "كان يجب أن تستخدمه مجموعة تخريب واستطلاع محلية".

المصدر: نوفوستي