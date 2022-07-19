مسؤول: منطقة خيرسون تعزز نظام دفاعها الجوي

أفاد نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأن المنطقة تعزز نظام دفاعها الجوي في ضوء اشتداد الضربات الصاروخية من جانب الجيش الأوكراني.

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وقال لوكالة "نوفوستي": "يتم الآن تعزيز نظام الدفاع الجوي".

وأشار إلى أن سلطات المنطقة تتوفر لديها معلومات حول المكان الذي يستخدمه الجيش الأوكراني لقصف منطقة خيرسون.

وشددت القوات الأوكرانية في الأونة الأخيرة قصف المساكن في منطقة خيرسون. وألحق أكبر ضرر بمدينة نوفايا كاخوفكا حيث أدى القصف باستخدام صواريخ "HIMARS" الأمريكية إلى انفجار مستودعات مع الملح الصخري، كما تم تدمير العديد من المنازل والسوق والمستشفى وقتل مدنيين وإصابة كثيرين بجروح. وتم تنفيذ الضربة الأخيرة في منطقة محطة كاخوفكسايا الكهرمائية.

المصدر: نوفوستي