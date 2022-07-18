خيرسون: محطة الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا لم تتضرر نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية

أعلن فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة المدنية العسكرية في مقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، إخماد الحريق الذي اندلع في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، إثر قصف قوات كييف للمحطة.

وذكر أن "كل شيء على ما يرام، والمحطة لم تتضرر"، مضيفا أن الوضع لا يؤثر على إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم من مياه سد المحطة المذكورة.

وقصفت قوات كييف منطقة محطة كاخوفسكايا، وحسب البيانات الأولية، فقد تضرر خط أنابيب الغاز الرئيسي المغذي للمحطة.

المصدر: تاس