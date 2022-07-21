البيت الأبيض: بايدن مصاب بفيروس كورونا

كشف البيت الأبيض عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، موضحا أن أعراضه بعد اختبار كورونا الإيجابي معتدلة، وهو يعمل الآن عن بعد.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية".

وأشارت إلى أن الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

ووفقا لجان بيير، سيعمل بايدن عن بعد حتى يجتاز اختبارا تكون نتيجته سلبية.

المصدر: نوفوستي