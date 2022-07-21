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لوكاشينكو: روسيا لا تستخدم كل قدراتها في أوكرانيا

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لوكاشينكو: روسيا لا تستخدم كل قدراتها في أوكرانيا
AFP Sergei GUNEYEV / Sputnik
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا لم تستخدم بعد كل القوات التي تستطيع استخدامها في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكا في حديثه مع وكالة "فرانس برس" إن "روسيا لا تقدم في الحرب الدائرة في أوكرانيا كل ما تستطيع تقديمه".

وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.

المصدر: نوفوستي

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