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الولايات المتحدة.. زيادة كبيرة في عدد طلبات إعانات البطالة

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الولايات المتحدة.. زيادة كبيرة في عدد طلبات إعانات البطالة
AP
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أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية بشكل ملحوظ عن توقعات الأسواق هذا الأسبوع.

وبحسب مكتب العمل الأمريكي، بلغ عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية نحو 251 ألف طلب جديد، وهو أكبر من التوقعات التي أشارت لتسجيلها 240 ألف طلب، وكذلك أعلى من القراءة السابقة البالغة 244 ألف طلب جديد.

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ويقيس هذا البيان التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأمريكية، ويتم تجميع بياناته والإعلان عنها بصفة أسبوعية، كما أن للقراءة الأولية لهذا البيان تأثير قوي على أسواق المال بعكس بيانات إعانات البطالة المستمرة التي تقيس عدد الأشخاص المستفيدين من إعانات البطالة.

المصدر: نوفوستي

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