 
مباشر

سلطات خيرسون: محاولات أوكرانية فاشلة لتدمير جسر أنتونوفسكي

أخبار العالم

سلطات خيرسون: محاولات أوكرانية فاشلة لتدمير جسر أنتونوفسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgp3

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية الـ 12 التي حاولت استهداف جسر أنتونوفسكي.

وأضاف ستريموسوف:" أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 صاروخا، حاولت مرة أخرى استهداف الجسر، لكن لم يحدث ذلك وتم إسقاطها جميعا، وسقطت في نهر دنيبر".

إقرأ المزيد
مسؤول: منطقة خيرسون تعزز نظام دفاعها الجوي
مسؤول: منطقة خيرسون تعزز نظام دفاعها الجوي

وشددت القوات الأوكرانية في الأونة الأخيرة قصف المساكن في منطقة خيرسون. وألحق أكبر ضرر بمدينة نوفايا كاخوفكا حيث أدى القصف باستخدام صواريخ "HIMARS" الأمريكية إلى انفجار مستودعات للملح الصخري، كما تم تدمير العديد من المنازل ومبنى السوق والمستشفى، وسبب القصف قتل مدنيين وإصابة كثيرين بجروح. وتم تنفيذ الضربة الأخيرة على منطقة محطة كاخوفكسايا الكهرمائية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)