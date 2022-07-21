سلطات خيرسون: محاولات أوكرانية فاشلة لتدمير جسر أنتونوفسكي

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية الـ 12 التي حاولت استهداف جسر أنتونوفسكي.

وأضاف ستريموسوف:" أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 12 صاروخا، حاولت مرة أخرى استهداف الجسر، لكن لم يحدث ذلك وتم إسقاطها جميعا، وسقطت في نهر دنيبر".

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وشددت القوات الأوكرانية في الأونة الأخيرة قصف المساكن في منطقة خيرسون. وألحق أكبر ضرر بمدينة نوفايا كاخوفكا حيث أدى القصف باستخدام صواريخ "HIMARS" الأمريكية إلى انفجار مستودعات للملح الصخري، كما تم تدمير العديد من المنازل ومبنى السوق والمستشفى، وسبب القصف قتل مدنيين وإصابة كثيرين بجروح. وتم تنفيذ الضربة الأخيرة على منطقة محطة كاخوفكسايا الكهرمائية.

المصدر: تاس