"ميركوسور" ترفض طلب زيلينسكي إلقاء كلمة في قمتها

رفضت منظمة التجارة الأمريكية الجنوبية "ميركوسور"، الدخول في حوار مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وردّت طلبه إلقاء كلمة في قمتها، "نظرا للظروف غير المناسبة" في هذه المرحلة.

وأوضح راؤول كانو، نائب وزير خارجية باراغواي، في مؤتمر صحفي خلال القمة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 21 يوليو، أن "ميركوسور" تتخذ قراراتها على أساس الإجماع، ولم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذا الخطاب. وتم إبلاغ أوكرانيا بأنه لا توجد ظروف مناسبة للحوار بين "ميركوسور" وزيلينسكي".

وعقدت مفاوضات بين رئيسي أوكرانيا وباراغواي في 6 يوليو.

ووفقا لوزارة خارجية باراغواي، طلب زيلينسكي منحه فرصة للتحدث إلى قادة المنظمة حول الأزمة مع روسيا.

يذكر أن "ميركوسور"، هي سوق مشتركة لدول أمريكا الجنوبية تضم الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل.

وتم تأسيسها عام 1991 في عاصمة باراغواي أسونسيون.

وتجمع 250 مليون شخص وأكثر من 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقارة وتترأسها باراغواي حاليا.

المصدر: نوفوستي