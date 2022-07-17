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زيلينسكي يعرب لترودو عن خيبة أمله لإعادة كندا توربينات "السيل الشمالي" لروسيا

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زيلينسكي يعرب لترودو عن خيبة أمله لإعادة كندا توربينات
Gettyimages.ru
فلاديمير زيلينسكي وجاستين ترودو
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن خيبة أمله لقرار كندا إعادة توربينات "السيل الشمالي" لشركة "غازبروم" الروسية.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور: "لقد تحدثت مع ترودو، وناقشنا تعاوننا وشكرته وشكرت كندا على دعمها".

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وأضاف أنه "شدد على أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا قرار كندا حول توربينات "السيل الشمالي" التي تقرر نقلها إلى ألمانيا في انتهاك لنظام العقوبات".

 

المصدر: RT



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