زيلينسكي يعرب لترودو عن خيبة أمله لإعادة كندا توربينات "السيل الشمالي" لروسيا

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن خيبة أمله لقرار كندا إعادة توربينات "السيل الشمالي" لشركة "غازبروم" الروسية.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور: "لقد تحدثت مع ترودو، وناقشنا تعاوننا وشكرته وشكرت كندا على دعمها".

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وأضاف أنه "شدد على أن الأوكرانيين لن يقبلوا أبدا قرار كندا حول توربينات "السيل الشمالي" التي تقرر نقلها إلى ألمانيا في انتهاك لنظام العقوبات".

المصدر: RT





