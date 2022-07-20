السفير الصيني لدى واشنطن: لا منتصرين في الحرب الباردة الجديدة إن اندلعت

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين قانغ، أن بكين لا تتمنى اندلاع حرب باردة جديدة، وفي حال اشتعالها سيكون جميع أطرافها خاسرين.

وتابع: "لن يكون هناك رابحون في الحرب الباردة الجديدة، بل خاسرون فقط. لا توجد دولة تريد حربا باردة، والصين لا تريدها".

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وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بوقت سابق: "نحث حلف الناتو على تعلم دروسه وعدم استخدام الأزمة في أوكرانيا ذريعة لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة".

وأضاف أن "توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أقل أمانا، وإنما زرع بذور الصراع".

المصدر: RT