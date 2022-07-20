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واشنطن تعترف بانحسار نفوذها في الأمم المتحدة لتخلفها عن التزاماتها المالية

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واشنطن تعترف بانحسار نفوذها في الأمم المتحدة لتخلفها عن التزاماتها المالية
Sputnik
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أكدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أن بلادها مجبرة على منافسة الدول الأخرى على النفوذ في الأمم المتحدة بسبب تخلفها عن تنفيذ التزاماتها المالية أمام المنظمة.

وقال غرينفيلد: "لقد وجدنا أنفسنا في وضع يتعين علينا فيه التنافس مع المنافسين في القدرة على التأثير على الأمم المتحدة. نحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة (الديون) من أجل التنافس معهم بنجاح".

ووفقا لها، فإن ممثلي الدول الأخرى يهتمون بهذه المشكلة.

وأشارت إلى أن الصين تحاول تعزيز نفوذها في الأمم المتحدة من خلال ترقية ممثليها إلى مناصب مختلفة.

المصدر: RT

 

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