البنتاغون: أوكرانيا "لم تخسر دونباس" بشكل نهائي بعد

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن أوكرانيا "لم تخسر إقليم دونباس شرقي أوكرانيا بشكل نهائي بعد"، معتبرا أن أمد القتال سيطول.

وأضاف: "الجواب على السؤال حول ما إذا كان دونباس ضاع... لا! لم يضع بعد".

وفي 3 يوليو، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع RT، إلى أن الأهداف الجغرافية للعملية العسكرية في أوكرانيا قد اتسعت.

وأضاف أنه بينما يضخ الغرب المزيد والمزيد من الأسلحة لأوكرانيا مثل HIMARS، فإن الأهداف الجغرافية للعملية الروسية ستنتقل لأبعد من الخط الحالي.

المصدر: تاس + RT