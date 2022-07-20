مقتل مرتزق ألماني قرب خاركوف

لقي المرتزق الألماني، دانييل غيرلياني، الذي قاتل في صفوف النازيين والملقب بـ"هيمالايا" مصرعه في المعارك بضواحي مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، حسب جامعة القانون في خاركوف التي درس فيها.

ووفقا للجامعة، درس الألماني في كلية الادعاء العام وبدأ القتال في صفوف كتيبة "آزوف" النازية منذ بداية العملية الروسية، حتى مقتله في الـ3 يونيو.

وفي 19 يوليو، لقي مرتزق سويدي قاتل إلى جانب كييف حتفه في المعارك قرب دونيتسك، متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار قنبلة يدوية.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن جنديا كنديا سابقا قاتل في أوكرانيا بين المرتزقة، وعاد إلى منزله مصابا بجروح خطيرة.

وأصيب الكندي البالغ 50 عاما بجروح خطيرة في منطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا في 15 مايو.

المصدر: لينتا رو