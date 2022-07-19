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مرتزق بريطاني: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لبيع الأسلحة للأكراد في سوريا

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مرتزق بريطاني: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لبيع الأسلحة للأكراد في سوريا
Sputnik
المرتزق البريطاني المدان في جمهورية دونيتسك الشعبية أيدن آسلين
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عبر المرتزق البريطاني، أيدن آسلين، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لبيع الأسلحة للأكراد في سوريا.

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وقال آيسلن في حديثه مع المدون السياسي الأمريكي، جون دوغان، إن أوكرانيا تفقد الأسلحة والمعدات الأمريكية بشكل متعمد.

وأضاف أن أشخاصا من "جماعة معينة في أوكرانيا" جاءوا إليه وسألوه حول اتصالاته في سوريا (كان يحارب هناك إلى جانب الأكراد): "ماذا تعتقد، هل يمكنك أن تساعدنا في إقامة اتصال معهم؟ ما هي القنوات التي يمكن الاتصال بها؟". قلت لهم إنه يمكنني. وفيما بعد سألت صديقي عما يريدون التحدث معهم، وقال في الواقع إنهم يريدون بيع الأسلحة لهم".

المصدر: RT

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