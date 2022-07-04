دفاع المرتزق البريطاني يستأنف حكم الإعدام ضده في دونيتسك

صرح الممثل الرسمي للمحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية بتلقي المحكمة طلبا باستئناف الحكم ضد أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في الجمهورية، البريطاني آسلين أيدن.

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جاء ذلك نقلا عن وكالة "سبوتنيك" الروسية، حيث قال الممثل الرسمي للمحكمة العليا إن دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا تلقت طلبا من قبل دفاع المدان الثالث، آسلين أيدن، باستئناف حكم الإعدام الصادر ضده.

وكانت عائلة آسلين قد أعربت، في بيان لها، عن أملها في إلغاء الحكم، داعية السلطات البريطانية والأوكرانية إلى "بذل كل ما في وسعهم حتى يعود آسلين بأمان قريبا".

كذلك تلقت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من دفاع المغربي، سعدون إبراهيم، حيث جاء في بيان المحكمة: "تلقت المحكمة في الأول من يوليو، طعنا على الحكم بحق المغربي، سعدون إبراهيم، المدان في المحكمة العليا".

وقد وجه والد المتهم، سعدون إبراهيم، رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.

المصدر: سبوتنيك