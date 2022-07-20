الرئيس الكوري الجنوبي يلتقي وزير الخارجية السعودي

التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النووية والبنية التحتية.

ونقل المكتب الرئاسي عن يون قوله "المملكة العربية السعودية هي أكبر مورد لبلدنا للنفط الخام وشريكتنا في الاقتصاد وأمن الطاقة"، مضيفا: "بما أن هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية فلنرتقي بالعلاقة إلى مستوى أعلى من خلال توسيع التعاون الموجه نحو المستقبل، في مجالات مثل الطاقة، بما في ذلك المحطة النووية، والبناء والبنية التحتية والثقافة والتبادلات على المستوى البشري".

وقال يون أيضا إن البلدين بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة.

ومن جانبه ذكر الوزير السعودي للرئيس يون أن الشركات والعمال الكوريين ساعدوا المملكة الغنية بالنفط بشكل كبير على تحسين بنيتها التحتية.

المصدر: "يونهاب"