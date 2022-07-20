لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)

في لقاء خاص وحصري لشبكة RT ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

لقد تغيرت المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.

إذا زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فإن جغرافيا العملية العسكرية الخاصة سوف تمتد أوسع.

الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافة آمنة بينما يتضرر الاقتصاد الأوروبي وحده.

الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار.