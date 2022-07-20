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لافروف: الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)

أخبار العالم

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)
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في لقاء خاص وحصري لشبكة RT ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

  • لقد تغيرت المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.

  • إذا زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فإن جغرافيا العملية العسكرية الخاصة سوف تمتد أوسع.

  • الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافة آمنة بينما يتضرر الاقتصاد الأوروبي وحده.

  • الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار.

  • لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا يجوز أن تندلع تلك الحرب أبدا. عقيدتنا تفسر بصراحة الحالات التي يتعين فيها اللجوء إلى استخدام القوى النووية.

  • بوروشينكو تعهد بإرساء دعائم السلام في دونباس وخدعنا وشن جولة جديدة من الحرب.
  • زيلينسكي الذي وصل إلى السلطة بعودة السلام إلى أوكرانيا ودونباس والاعتراف بجميع حقوق المواطنين، عاد ونكص عن وعوده.
  • النخبة السياسية الجديدة في الغرب هي نخبة محدودة الكفاءة بشكل جزئي من حيث الخبرة السياسية وسعة النظر.
  • هنري كيسنغر ألمح إلى أن هناك فارق كبير ما بين النخب السياسية الحالية والسابقة في الغرب.

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لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)