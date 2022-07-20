لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)
في لقاء خاص وحصري لشبكة RT ووكالة "نوفوستي" الروسيتين، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول أبرز القضايا الراهنة على الساحة الدولية.
لقد تغيرت المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.
إذا زوّد الغرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى فإن جغرافيا العملية العسكرية الخاصة سوف تمتد أوسع.
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافة آمنة بينما يتضرر الاقتصاد الأوروبي وحده.
الإدارة الأمريكية تتصرف على نحو غير مسؤول، ولا تريد الحوار.
لا يوجد منتصر في الحرب النووية، ولا يجوز أن تندلع تلك الحرب أبدا. عقيدتنا تفسر بصراحة الحالات التي يتعين فيها اللجوء إلى استخدام القوى النووية.
- بوروشينكو تعهد بإرساء دعائم السلام في دونباس وخدعنا وشن جولة جديدة من الحرب.
- زيلينسكي الذي وصل إلى السلطة بعودة السلام إلى أوكرانيا ودونباس والاعتراف بجميع حقوق المواطنين، عاد ونكص عن وعوده.
- النخبة السياسية الجديدة في الغرب هي نخبة محدودة الكفاءة بشكل جزئي من حيث الخبرة السياسية وسعة النظر.
- هنري كيسنغر ألمح إلى أن هناك فارق كبير ما بين النخب السياسية الحالية والسابقة في الغرب.