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لقاء خاص للافروف مع قناة RT ووكالة SPUTNIK

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لقاء خاص لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع قناة RT ووكالة سبوتنيك.

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لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)