ألمانيا تتوقع عودة ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته

قالت كريستيان هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن حكومة بلادها تتوقع عودة تدفق الغاز عبر "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

وذكرت هوفمان، في إيجاز صحفي اليوم، أن حكومة بلادها تأمل بأن تفي روسيا بالتزاماتها وفقا للعقود الموقعة.

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وردا على سؤال استفساري حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم استئناف ضخ الغاز، أشارت هوفمان إلى أن مجلس الوزراء الألماني لا يدخل في تكهنات حول التطورات المحتملة للأحداث.

من جانبها أشارت ممثلة وزارة الاقتصاد الألمانية بيت بارون، في حديثها عن مشكلة إعادة توربين سيمنس إلى محطة الضخ في روسيا من أجل استئناف عمل "السيل الشمالي"، إلى أن برلين تعتبر موقف غازبروم بأن الضخ الكامل مستحيل بسبب عدم وجود هذا التوربينات، "ذريعة".

المصدر: نوفوستي