"رويترز": روسيا ستستأنف ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" الخميس المقبل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أن روسيا ستستأنف إمدادات الغاز عبر خط "السيل الشمالي 1" إلى أوروبا اعتبارا من الـ21 من يوليو الجاري.

وقال مصدر الوكالة: شركة "غازبروم" الروسية ستعاود الضخ بمستويات ما قبل 11 يوليو، أي بأقل من 160 مليون متر مكعب يوميا.

وفي 9 يونيو، تم تخفيض إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمال 1" بسبب الأعمال الفنية.

ووفقا لشركة "غازبروم"، كانت كميات الإمداد محدودة بسبب تأخر إعادة المعدات من قبل شركة "سيمنز" بعد الإصلاح.

وقالت صحيفة "كوميرسانت"، إن كندا أرسلت في 17 يوليو توربين "سيمنز" الخاص بخط "السيل الشمالي 1" إلى ألمانيا بالطائرة، ومن المفترض أن يصل إلى روسيا بحلول 24 يوليو.

المصدر: وكالات