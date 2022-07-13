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ترودو يصف قرار إعادة توربينات "السيل الشمالي" بالأمر "الصعب"

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ترودو يصف قرار إعادة توربينات
Globallookpress
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا واجهت صعوبة في اتخاذ قرار إعادة التوربينات لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" إلى ألمانيا، وأكد لأوكرانيا استمرار دعم بلاده لها.

وقال ترودو للصحفيين: "كان قرارا صعبا للغاية".

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وأضاف: "كندا ستواصل دعم أوكرانيا دون قيد أو شرط".

وأكد أن بلاده اتخذت هذا القرار من أجل "دعم ألمانيا وأوروبا على خلفية التحدي الحقيقي الذي يواجهانه في قطاع الطاقة".

وأضاف أن العقوبات الاقتصادية الكندية موجهة حصرا ضد روسيا "وليس ضد حلفائنا".

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون في وقت سابق أن "كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابلا للإلغاء لشركة سيمنز كندا للسماح بإعادة محرك توربين "السيل الشمالي-1" الذي تم إصلاحه، إلى ألمانيا".

المصدر: نوفوستي

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