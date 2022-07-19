الدفاع الروسية: النازيون الجدد يتخذون المدنيين دروعا بشرية في دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين نقلوا إلى مصنع بمدينة أفدييفكا بضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا مدنيين لجعلهم دروعا بشرية، واستدعاء قصف الجيش الروسي واتهامه بقتل المدنيين.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه "في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نقل النازيون الجدد إلى مصنع كيميائي سكانا مدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية تحت ذريعة حمايتهم".

إقرأ المزيد

وأضاف "أنهم نشروا في المصنع المدفعية وراجمات الصواريخ التي يقصفون منها المراكز السكنية القريبة".

وتابع أن "هدف تلك الأعمال الوقحة من قبل المتطرفين القوميين الأوكرانيين استدعاء الرد الروسي بالنيران وفق السيناريو المستعمل سابقا، والتغطية الإعلامية الواسعة من أجل اتهام القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بقتل المدنيين بالضربات العشوائية المزعومة".

المصدر: نوفوستي