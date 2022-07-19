 
مباشر

الدفاع الروسية: النازيون الجدد يتخذون المدنيين دروعا بشرية في دونيتسك

أخبار العالم

الدفاع الروسية: النازيون الجدد يتخذون المدنيين دروعا بشرية في دونيتسك
Globallookpress MOD Russia
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgbw

أعلنت الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين نقلوا إلى مصنع بمدينة أفدييفكا بضواحي دونيتسك شرق أوكرانيا مدنيين لجعلهم دروعا بشرية، واستدعاء قصف الجيش الروسي واتهامه بقتل المدنيين.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إنه "في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نقل النازيون الجدد إلى مصنع كيميائي سكانا مدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية تحت ذريعة حمايتهم".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: التشكيلات النازية الأوكرانية تتحصن في رياض الأطفال والمدارس
الدفاع الروسية: التشكيلات النازية الأوكرانية تتحصن في رياض الأطفال والمدارس

وأضاف "أنهم نشروا في المصنع المدفعية وراجمات الصواريخ التي يقصفون منها المراكز السكنية القريبة".

وتابع أن "هدف تلك الأعمال الوقحة من قبل المتطرفين القوميين الأوكرانيين استدعاء الرد الروسي بالنيران وفق السيناريو المستعمل سابقا، والتغطية الإعلامية الواسعة من أجل اتهام القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بقتل المدنيين بالضربات العشوائية المزعومة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا