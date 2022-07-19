الدفاع الروسية: التشكيلات النازية الأوكرانية تتحصن في رياض الأطفال والمدارس

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن نشر التشكيلات النازية الأوكرانية مسلحيها في مدرستين بمدينة دنيبر وسط أوكرانيا، وتجهيز نقاط نارية ومرابض مدفعية في محيطهما.

وأعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أنه تم أيضا نشر نقطة مؤقتة للتشكيلات الأوكرانية في منطقة قناة المياه بالمدينة.

وأشار إلى أن مقاتلي الدفاع المحلي الأوكراني بدورهم جهزوا معاقلهم في المباني السكنية في مدينة نيقولاييف بشارع بوغويافلينسكي وشارع موريخودنايا، ويمنعون السكان من مغادرة شققهم وتم قمع محاولاتهم للنزوح بقسوة.

وأضاف: في فولنيانسك بمنطقة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، في رياض الأطفال في شارعي غوركي وتسيولكوفسكي، توجد وحدات من القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وعربات مدرعة، كما أن الطرق المؤدية إلى المباني ملغومة، والسكان لم يتم إخطارهم عمدا بهذا الانتشار، لاتخاذهم دروعا بشرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية