موسكو: الدول التي تزود كييف بالأسلحة شريكة في الجرائم ضد أطفال دونباس

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة "شريكة في الجرائم ضد الأطفال" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية تقصف مواقع البنية التحتية المدنية في دونباس، بما فيه رياض الأطفال والمدارس والمنشآت الطبية".

وتابع أن "الأطفال يقتلون من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول التي تصبح شريكة في الجرائم ضد الأطفال".

وأشار إلى أنه "خلال الأشهر الأخيرة قتل في جمهورية دونيتسك الشعبية لوحدها 249 مدنيا، بينهم 16 طفلا، وأصيب 1493 شخصا بجروح، بينهم 83 طفلا... وتضررت 72 منشأة طبية و238 مؤسسة تعليمية".

ورفض بوليانسكي الاتهامات الموجة لروسيا بشأن اختطاف الأطفال، مشيرا إلى أن روسيا قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة بإجلاء مليونين و497 ألفا و432 شخصا من أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلىالأراضي الروسية، وبينهم 392 ألفا و890 طفلا.

وأضاف أن "جميع هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى بلادنا بشكل طوعي، لإنقاذ أرواحهم وأرواح أطفالهم".

المصدر: تاس