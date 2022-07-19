البرلمان الأوكراني يوافق على منح البولنديين "حقوقا خاصة" في أوكرانيا

أعلن النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو اليوم الثلاثاء أن مجلس الرادا (البرلمان) أقر مشروع قانون بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين المقيمين في أراضي أوكرانيا.

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وكتب غونشارينكو عبر "تلغرام" أن مشروع القانون حظي بتأييد 321 نائبا في القراءة الأولى.

ويسمح القانون للمواطنين البولنديين بالإقامة بشكل قانوني على أراضي أوكرانيا لمدة 18 شهرا، والدراسة في المؤسسات التعليمية، وتلقي الرعاية الطبية على قدم المساواة مع المواطنين الأوكرانيين، والتوظف بدون تصريح عمل للأجانب والحصول على مزايا اجتماعية مختلفة.

وعلق غونشارينكو على الدافع وراء اعتماد مشروع القانون بقوله: "لقد قامت بولندا ومواطنوها بالكثير من أجل أوكرانيا، وساعدونا في الفترة الصعبة. ويظهر مشروع القانون هذا وحدتنا مع البولنديين والدعم المتبادل على جميع المستويات".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طرح في 11 يوليو على البرلمان مشروع القانون "بشأن منح الضمانات القانونية والاجتماعية لمواطني بولندا الموجودة على أراضي أوكرانيا"، وذلك ردا على على اعتماد بولندا لقانون بشأن مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، حسب وسائل إعلام أوكرانية.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية