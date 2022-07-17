اصطدام طائرتين خفيفتين في مطار شمال لاس فيغاس وأنباء عن سقوط ضحايا

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن طائرتين خفيفتين اصطدمتا في مطار هاري ريد، في لاس فيغاس بولاية نيفادا، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

ووفقا للمصدر نفسه فقد أعلنت إدارة الطيران في مقاطعة كلارك عن عدد من الوفيات، لكن لم يتم تقديم بيانات محددة حول هذا الأمر.

من جانبها قالت الشرطة إنها "لا تستطيع تأكيد" المعلومات المتعلقة بوفاة أحد حتى الآن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة من طراز بايبر PA-46 اصطدمت بأخرى من طراز سيسنا 172 ظهر يوم الأحد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية