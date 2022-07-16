أردوغان وماكرون يبحثان آلية تصدير الحبوب الأوكرانية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار فيها إلى أن أنقرة تتوقع تنفيذ خطة تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل سريع.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أنه "خلال المحادثة الهاتفية تم تقييم القرارات التي اتخذت في الاجتماع الرباعي في اسطنبول بشأن الحبوب الأوكرانية".

وذكّر أردوغان ماكرون بأنه "تم اتخاذ قرار لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية من مركز تنسيق" سيتم إنشاؤه في اسطنبول.

وأكد أن التنفيذ السريع للخطة، سيجعل من الممكن أن يسهم في إحلال الأمن الغذائي العالمي.

المصدر: نوفوستي