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أنقرة تعلن توصل الاجتماع الرباعي إلى إنشاء مركز باسطنبول لإدارة تصدير الحبوب من أوكرانيا

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أنقرة تعلن توصل الاجتماع الرباعي إلى إنشاء مركز باسطنبول لإدارة تصدير الحبوب من أوكرانيا
Gettyimages.ru
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار توصل الاجتماع الرباعي لمناقشة نقل الحبوب من أوكرانيا إلى اتفاق على إنشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية التصدير والممر الآمن.

وقال آكار في تصريح عقب الاجتماع إن "المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية تصدير الحبوب والممر الآمن".

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وأضاف أن الاجتماع توصل إلى تفاهم بشأن إجراء عمليات تفتيش مشتركة في نقاط الخروج والوصول بالموانئ وضمان سلامة الملاحة.

وتابع أن "الوفدين الأوكراني والروسي سيجتمعان الأسبوع القادم في تركيا ويراجعان جميع التفاصيل والتوقيع على الإجراءات التي قمنا بها".

وضمت المفاوضات روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

 

المصدر: "الأناضول" + RT

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