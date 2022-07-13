مفاوضات رباعية حول إمدادات الحبوب الأوكرانية تبدأ في إسطنبول
Globallookpress Zhang Cheng/Xinhua
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بدأت اليوم في إسطنبول المفاوضات بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة حول قضية إمدادات الحبوب من أوكرانيا .
ولم تكشف السلطات التركية عن مكان الاجتماع، حيث يعقد خلف أبواب مغلقة أمام الصحافة. وقد قال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية في وقت سابق إن المفاوضات تأخذ بعين الاعتبار مخاوف موسكو ووجود عقوبات ضد روسيا في قطاعات التأمين واللوجستيات والبنوك لتصدير المنتجات الزراعية الروسية.
المصدر: نوفوستي