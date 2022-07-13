6 رسومات تكذّب مزاعم الغرب بأن روسيا تقف وراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء

عمل الغرب على اتهام روسيا في الأشهر الماضية بالوقوف وراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بالعالم وذلك بذريعة أن ذلك جاء كتداعيات للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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سلط المحلل السياسي والاقتصادي ألكسندر نازاروف في مقال عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، الأمر الذي بات يهدد دولا بتداعيات خطيرة.

وشدد نازاروف على أن أسعار المواد الغذائية في العالم في الوقت الراهن عادت إلى المستويات ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يؤكد أنه لم تتسبب بأي تأثير على الأسعار وإمدادات الغذاء في العالم.

وأشار المحلل السياسي والاقتصادي إلى أن أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم بدأت في الارتفاع في منتصف العام 2020، وذلك في ظل السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من العملات غير المدعومة في اقتصاداتها الأمر الذي أجج التضخم.

وأرفق الكاتب مقالته بـ6 رسومات بيانات تظهر حركة الأسعار للسلع التالية: القمح والصويا والسكر وحبوب الذرة والأرز والنفط، وتظهر الرسومات بشكل دقيق الفترة التي بدأت فيها الأسعار في الصعود:

المصدر: RT