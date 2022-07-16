الجيش الروسي يحشد معدات عسكرية حديثة عند خط الجبهة في دونباس

تفيد الأنباء الواردة من دونباس، بأن الجيش الروسي أخذ يدفع بالمزيد من المعدات العسكرية الحديثة إلى خط المواجهة في دونباس.

وذكر مراسلو وكالة "نوفوستي"، أنهم شاهدوا في تلك المنطقة المركبات القتالية "تيرمناتور" وهي تتجه نحو خطوط القتال بالقرب سيفيرسك.

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في وقت سابق، أوعز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بزيادة نشاطات المجموعات العسكرية الروسية في جميع مناطق العمليات، من أجل استبعاد احتمال قيام نظام كييف بشن ضربات صاروخية ومدفعية كبيرة ضد البنية التحتية المدنية وضد سكان دونباس ومناطق أخرى.

المصدر: نوفوستي