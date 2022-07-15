إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

نشرت إيفانكا ترامب صورة لها ولوالدتها، إيفانا، عقب إعلان وفاتها ونعيها من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت إيفانكا في تعليق على الصورة: "قلبي مكسور بسبب وفاة والدتي. كانت أمي رائعة وساحرة وعاطفية ومضحكة بشكل كبير. عاشت الحياة على أكمل وجه، ولم تفوت أبدا فرصة للضحك والرقص.. سأفتقدها إلى الأبد وستبقى ذكراها حية في قلوبنا دائما".

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.



I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022

ووصف إيريك ترامب، عبر إنستغرام، إيفانا بأنها كانت "قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وذات جمال متألق، وأم وصديقة مهتمة".

وكان ترامب، قد أعلن على شبكته الاجتماعية Truth Social، وفاة زوجته الأولى إيفانا عن عمر ناهز 73 عاما في نيويورك. وكتب: "أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك".

ووصف ترامب زوجته السابقة بأنها كانت "امرأة رائعة وجميلة عاشت حياة رائعة وملهمة"، وأضاف: "كان فخرها وسعادتها هم أطفالها الثلاثة، دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك، كانت فخورة جدا بهم لأننا كنا جميعا فخورين بها".

يذكر أن إيفانا هي والدة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترامب.

المصدر: RT