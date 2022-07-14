لابيد يحمل بايدن رسالة إلى السعودية: يدنا ممدودة للسلام

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، من الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيه رسالة إلى السعودية التي سيزورها يوم غد الجمعة، مفادها بأن يد إسرائيل ممدودة للسلام.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد التوقيع على "إعلان القدس" للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أعلن لابيد أن طائرات إسرائيلية ستسافر إلى السعودية، مشددا على أن "السعودية مهمة لإسرائيل ولاستقرار الشرق الأوسط".

وقال لابيد: "نبعث لدول الشرق الأوسط رسائل سلام. إسرائيل تريد السلام ولن نتراجع قيد أنملة عن أمننا"، مؤكدا أن "كل دولة تريد السلام نقول لها أهلا بكم".

وأضاف: "سيادة الرئيس ستلتقي بقادة السعودية وقطر والكويت وعمان والعراق. أود منكم أن ترسل إليهم جميعا رسالة منا: أيدينا ممدودة من أجل السلام. نحن على استعداد لمشاركة تقنيتنا وخبرتنا، وعلى استعداد للقاء أفرادنا والتعرف على بعضهم البعض، وعلى استعداد لعلمائنا للتعاون ولشركاتنا للتعاون.. إذا العالم فهم أننا سندافع عن أنفسنا وقيمنا فالسلام سيحل".

المصدر: RT