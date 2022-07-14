رئيس صربيا: جهنم تنتظر الجميع إذا لم يقبل الغرب بشروط بوتين

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه إذا لم يستجب زعماء العالم لمقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا، فسيندلع الجحيم في العالم.

وأضاف رئيس صربيا: "أعرف ما ينتظرنا. بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من العمل في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ومن ثم الخط الثاني: سلافيانسك - كراماتورسك - أفدييفكا، سيقوم بطرح مقترحاته. إذا لم يتم قبولها، وهم لا يعتزمون قبولها، فسنتوجه إلى الجحيم".

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ولم يكشف الرئيس الصربي، أية تفاصيل عن المقترحات التي تحدث عنها.

في وقت سابق أكد الرئيس فوتشيتش، أن الأزمة في أوكرانيا هي حرب عالمية يحارب فيها الغرب ضد روسيا بمساعدة جنود أوكرانيين.

المصدر: نوفوستي