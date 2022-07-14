مصدر يكشف بعض تفاصيل "اتفاقية الحبوب"

قال مصدر مطلع، لوكالة "نوفوستي" اليوم، إن الاتفاق بشأن "قضية الحبوب" يتضمن إنشاء منطقة أمنية لفحص السفن بالقرب من المياه الأوكرانية، وليس في الموانئ نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش التركي سيقوم بتفتيش السفن الفارغة لدى وصولها إلى الموانئ الأوكرانية لتحمل الحبوب من هناك.

وأضاف المصدر في حديثه للوكالة: "يعني الاتفاق ضمنا أنه سيتم إنشاء منطقة أمنية في المنطقة المجاورة مباشرة للمياه الإقليمية الأوكرانية، حيث سيتم تنفيذ مراقبة وتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ".

وشدد المصدر، على أن ذلك سيتم لتبديد المخاوف الروسية من احتمال استخدام هذه السفن لتهريب السلاح إلى أوكرانيا.

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وقال: "سيتم تنفيذ عملية المراقبة المذكورة بواسطة ممثلي الجانب التركي والأمم المتحدة. وشكل ذلك أساس الآلية المقترحة لعمل مركز التنسيق في اسطنبول. وسيستمر لاحقا العمل لبحث التفاصيل الفنية. كل الأطراف تدرك أهمية القرارات المتخذة".

وأشار المصدر إلى أن الجولة المقبلة من المفاوضات حول هذا الموضوع ستعقد في 20-21 يوليو الجاري. وسيتم الاتفاق على الموعد بشكل مؤكد، عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق.

المصدر: نوفوستي