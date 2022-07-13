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ابنة كاتب أفغاني مشهور تتحول جنسيا: "فخور بها ونقف خلف قرارها"

مجتمع

ابنة كاتب أفغاني مشهور تتحول جنسيا:
الروائي الأمريكي خالد حسيني مع ابنته
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أعلن الروائي الأفغاني الأمريكي خالد حسيني أن ابنته حارس قد أصبحت متحولة جنسيا.

وقال مؤلف الروايات المشهورة مثل "The Kite Runner" و"A Thousand Splendid Suns"، اليوم الأربعاء، إنه فخور بها.

ونشر حسيني تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر" جاء فيها: "بالأمس = ظهرت ابنتي حارس كمتحول جنسيا. لم أقل أبدا أكثر فخرا بها. لقد علمت عائلتنا الكثير عن الشجاعة والحقيقة. أعلم أن هذه العملية كانت مؤلمة لها. إنها رصينة تجاه القسوة التي يتعرض لها المتحولون جنسيا". وأضاف: "لكنها قوية وشجاعة".

وشدد في تغريدة أخرى على أن الأسرة تدعم قرار حارس كمتحولة جنسيا، وستكون معها في هذه الرحلة الجديدة.

وعلق الروائي على صورته مع حارس "أحب ابنتي. إنها جميلة وحكيمة ورائعة. سأكون بجانبها في كل خطوة على الطريق. عائلتنا تقف وراءها".

المصدر: RT

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