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البيت الأبيض يتحدث عن موقف بايدن من مقتل خاشقجي وشيرين أبو عاقلة (فيديو)

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البيت الأبيض يتحدث عن موقف بايدن من مقتل خاشقجي وشيرين أبو عاقلة (فيديو)
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان واضحا بشأن مخاوفه العميقة حول ما حدث للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي".

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وفي مقابلة مع شيكة "CNN"، قال جون كيربي: "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا جدا، منذ مرحلة مبكرة جدا، في بداية إدارته تماما، بشأن ما حدث للسيد خاشقجي..لقد أعلن عن تقرير مجتمع الاستخبارات حول ذلك، وأصدر سلسلة من حظر التأشيرات تسمى "حظر خاشقجي"، أكثر من 70 مرة حتى الآن كانت هناك مشكلات، وعاقب كبار المسؤولين السعوديين".

وأضاف: "لم يكن (بايدن) إلا واضحا بشأن مخاوفه العميقة..مخاوفنا العميقة بشأن ما حدث للسيد خاشقجي، لكنه قال أيضا إننا نريد إعادة توجيه هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وليس قطعها".

وأردف: "تعد المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا رئيسيا في المنطقة، فهي دولة غالبا ما نحتاج إلى التعامل معها والتواصل معها بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب، والحرب في اليمن، وإيران وأمن الطاقة..هناك الكثير على جدول الأعمال هنا للرئيس وهو يستعد للمغادرة إلى المنطقة، ولا تزال القيادة الأمريكية في المنطقة مهمة..لدينا سلطة عقد اجتماعات، ولدينا نفوذ، والرئيس يتطلع إلى الدبلوماسية وجهاً لوجه لتعزيز هذا التأثير ".

وبخصوص لقاء تلبية بايدن لطلب عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة شيرين أبو عاقلة ولقائها، علق كيربي قائلا: "ليس لدي أي اجتماعات للتحدث عنها"..أولا، أفكارنا وصلواتنا مستمرة إلى أسرة الصحفية، ونتفهم الحزن والمعاناة التي يعانون منها، كما نفهم رغبتهم القوية في الحصول على إجابات، ولقد شاركنا هذه الرغبة في الحصول على إجابات، ولهذا أردنا أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وشامل وشفاف"".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ظل على اتصال بالعائلة ولا يزال بايدن يركز على القضية".

المصدر: RT

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