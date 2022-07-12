إعلام إسرائيلي: لابيد وبايدن سيوقعان على "بيان القدس" لترسيخ التعاون الأمني والتزامات واشنطن

أفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيوقع وثيقة "بيان القدس" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور إسرائيل غدا تتضمن بنودا حول تنفيذ الوعود الأمريكية.

وقالت القناة إن "لابيد وبايدن سيوقعان وثيقة تعرف باسم "بيان القدس" خلال زيارة بايدن لإسرائيل التي ستبدأ غدا".

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وأضافت أن هذه الوثيقة "سترسخ التعاون الأمني وتعزز الوعود الأمريكية بشأن عدد من القضايا مثل التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، واستخدام جميع مكونات القوة المشتركة لضمان ذلك".

المصدر: RT