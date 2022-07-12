"حماس": زيارة بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية.

واعتبر في بيان أن "زيارة بايدن تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني وسياسته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة"، مشيرا إلى أن "كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي لشعبنا عبر لقاءات مع قادة السلطة في رام الله".

ورأى أن "الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة بايدن، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءا منه، يشكل خطرا استراتيجيا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة"، مشددا على أنه "يجب توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الصهيونية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة".

المصدر: RT