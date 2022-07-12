خبير صيني: أوروبا انساقت وراء سياسة العقوبات الأمريكية وواشنطن لا تهتم بمصالح الحلفاء

قال مدير القسم الأوروبي في الجامعة الصينية، تسوي هونغ شيان، إن الاقتصاد الأوروبي يمر بأوقات عصيبة بسبب اتباع سياسة العقوبات الأمريكية، بينما لا تهتم واشنطن بمستقبل الحلفاء.

وأضاف المتخصص في الشأن الأوروبي في مقابلة مع وكالة "شينخوا" إن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل فهم وإدراك ما يحدث والوضع الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي.

وأوضح أنه بسبب عقوبات الطاقة التي فرضها الغرب على روسيا، تعاني أوروبا بشكل متزايد من نقص موارد الطاقة، في حين أن تكلفة النفط والغاز تنمو بسرعة.

وأشار إلى أنه في مقابل ذلك وبسبب ارتفاع الأسعار، تطلب قطاع الطاقة نفقات إضافية من الميزانية، الأمر الذي أدى إلى استبعاد مجالات التمويل الأخرى، وفي هذا الصدد تتزايد حالة عدم اليقين لدى الأوروبيين.

وقال الخبير الصيني إن الولايات المتحدة ومع تفاقم الصراع في أوكرانيا، تحاول "ضبط إيقاع أوروبا"، ومن مظاهر هذه السياسة تشجيع الدول الأوروبية على تبني حزم عديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأوضح أنه "مع استمرار تشديد القيود، فإن الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة، التي لا تعتمد كثيرا على موسكو في الطاقة والتجارة ضئيل، ولكن بالنسبة للدول الأوروبية، فإن الوضع مختلف تماما، حيث كان لديها علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع روسيا في مجال الصناعة والطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن العملة الأوروبية "اليورو" تراجعت إلى مستويات قياسية أمام الدولار، حيث نزل سعر صرف العملة الأوروبية أمام الدولار أمس الاثنين، إلى دون مستوى 1.01 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما.

المصدر: نوفوستي