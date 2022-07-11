محكمة أوروبية: تركيا غير ملتزمة بالحكم الصادر بحق عثمان كافالا

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا لم تلتزم بحكمها الذي فرض الإفراج عن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، على الفور.

وقالت المحكمة التي كانت قد حكمت في 2009 بأن تركيا انتهكت حق عثمان كافالا في الحرية، إن احتجازه ومحاكمته يستخدمان لإسكاته ويبعثان رسالة مخيفة للمجتمع المدني في تركيا.

وحكم اليوم الاثنين هو أحدث خطوة في عملية مطولة من المجلس المكون من 47 دولة عضو تلتزم بحقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى تعليق حق التصويت الذي تتمتع به تركيا أو عضويتها في المنظمة.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي "على تركيا أن تحرز بشكل عاجل تقدما ملموسا ومستداما في احترام الحقوق الأساسية. استمرار تركيا في رفض تطبيق هذه القواعد يصعد من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن مدى التزام السلطة القضائية التركية بالمعايير الدولية والأوروبية".

وحكم على الناشط الحقوقي كافالا بالسجن المؤبد دون عفو في أبريل بعد أن أدانته محكمة تركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة في احتجاجات 2013 الضخمة. وأدين سبعة آخرون وسجنوا بزعم مساعدتهم للمحاولة، بينما أصر كافالا على براءته.

المصدر: AP