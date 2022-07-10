القوات الأوكرانية قصفت 5 مناطق بدونيتسك ومدينة ألتشيفسك

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الأحد 5 مناطق بمدينة دونيتسك وأطلقت 14 قذيفة من عيار 155 ملم.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 04:20 صباحا – التجمع السكني نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (مناطق فوروشيلوفكسي ولينينسكي وكالينينسكي وكييفسكي وبروليتارسكي): تم إطلاق 14 قذيفة من عيار 155 ملم".

وبعد 20 دقيقة قصت القوات الأوكرانية منطقتي كالينينسكي وبوديونوفسكي لمدينة دونيتسك وأطلقت 8 قذائف.

من جانبها أعلنت بعثة جمهورية لوغانسك بالمركز عن تعرض مدينة ألتشيفسك للقصف في الليلة الماضية.

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "التلغرام": "من جانب القوات الأوكرانية تم تسجل القصف: الساعة 01:00 من اتجاه مدينة أرتيوموفسكي (باخموت) في اتجاه مدينة ألتشيفسك باستخدام أنظمة "Himars" الصاروخية".

المصدر: نوفوستي