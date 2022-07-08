بايدن: الأسعار مرتفعة للغاية والعائلات تواجه أزمة غلاء معيشة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الأسعار مرتفعة للغاية.. والعائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة"، معتبرا أنه رغم ما سبق فإن "جهود إدارته تؤتي ثمارها".

وقال بايدن متحدثا في البيت الأبيض: "الأسعار مرتفعة للغاية.. العائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة"، مستطردا: "لكن الأخبار الاقتصادية اليوم تؤكد حقيقة أن خطتي الاقتصادية تحرك هذا البلد في اتجاه أفضل."

وأضاف أن الأخبار التي تفيد بأن سوق العمل لا تزال قوية بشكل استثنائي تظهر أن جهود إدارته تؤتي ثمارها.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، أنه تم خلق 372 ألف وظيفة في يونيو، معتبرا أن هذا يفوق التوقعات، التي تحدثت بشكل عام عن 200 ألف إلى 300 ألف وظيفة جديدة.

واعتبر بايدن أن "معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 3.6 بالمئة.. وظائف القطاع الخاص في مستوى قياسي."

وأشار الرئيس إلى أن أسعار البنزين "لا تزال مرتفعة للغاية"، لكنها تستمر في الانخفاض عن ذروتها في يونيو، مع انخفاض المتوسط ​​الوطني لغالون البنزين إلى 4.72 دولار يوم الجمعة.

وأضاف بايدن "شهدنا هذا الأسبوع ثاني أكبر انخفاض ليوم واحد في أسعار البنزين خلال عقد.. لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به... [لكننا] نحقق تقدما كبيرا".

المصدر: واشنطن بوست