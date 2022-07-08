إدانات دولية لمحاولة اغتيال آبي وسط الآمال في تحسن حالته الصحية

دان مسؤولون وقادة دوليون محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، معربين عن أملهم في تحسن حالته الحرجة إثر إصابته بطلق ناري وفقدانه الوعي.

فقد دان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وجاء ذلك خلال بدء كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، معربا عن تعاطفه وأمله بتحسن حالته الصحية.

وأضاف لافروف: "لا أعرف ما وراء محاولة الاغتيال هذه. لقد علمت بها خلال اجتماع مجموعة العشرين".

كما أعربت الصين عن صدمتها من الهجوم معربة عن "تعاطفها" مع عائلته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمره الصحافي الدوري: "نراقب تطور الوضع، ونأمل أن يتم إخراجه من حالة الخطر، وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

بدوره قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الجمعة، إنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "صديق عزيز".

وكتب مودي على تويتر: "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

من جهته، صرح وزير الخارجية التايلاندي، دون برامودويناي، لصحافيين في بانكوك أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". وأشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن قلقه العميق إزاء حالة آبي.

وقال بلينكين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونيسية: "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان..هذه لحظة حزينة للغاية. ونحن ننتظر أخبارا من اليابان".

وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة نارا. ونقل في الحال إلى المستشفى فاقدا للوعي وفي حالة حرجة.

المصدر: نوفوستي، تاس