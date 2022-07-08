شينزو آبي في حالة خطرة جدا والمهاجم يكشف عن دوافعه

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن شينزو آبي في حالة خطرة جدا عقب إطلاق النار اليوم الجمعة عليه من قبل مسلح خلال إلقائه خطابا في مدينة نارا بغرب البلاد.

وأضاف كيشيدا في مؤتمر صحفي: "اليوم، تعرض رئيس الوزراء السابق آبي لهجوم في محافظة نارا. وحالته خطيرة للغاية".

وتعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي للهجوم في حوالي الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت موسكو) في مدينة نارا اليابانية في أثناء خطابه هناك.

وبحسب وسائل إعلام يابانية ، نقلا عن السلطات ومصادر في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أصيب آبي برصاصتين من الخلف. وسقط بعد الطلقة الثانية.

وقالت الشرطة إن آبي كان على وعي عند إصابته، ولكن بعد ذلك، أثناء عملية النقل، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار.

واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماغامي (41 عاما). ولم يبد أي مقاومة أثناء الاعتقال.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن منفذ الهجوم على رئيس الوزاء السابق شينزو آبي لم يكن راض عن آبي وأراد قتله.

المصدر: نوفوستي