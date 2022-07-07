تعويضات مالية لجونسون ووزرائه

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم توجيه دعوات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزرائه المستقيلين لرفض ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني، ستدفع لهم على صورة تعويض.

وبموجب قانون المعاشات والرواتب الوزاري لعام 1991، يحق للنواب الذين يتركون مناصبهم الحصول على 25 في المائة من رواتبهم السنوية كمكافأة، وتنطبق هذه الميزة حتى لو استقالوا طواعية من الحكومة أو لأسباب سياسية، أو تركوا الحكومة في "حالة من العار".

هذا واستقال أكثر من 50 وزيرا ومستشارا برلمانيا من مناصبهم خلال الساعات الـ36 الماضية في محاولة للإطاحة بجونسون، مما يعني أن الاقتتال الداخلي بين حزب المحافظين قد يؤدي إلى دفع دافعي الضرائب ما يزيد عن 420 ألف جنيه إسترليني (504044 دولار أمريكي).

حتى أن كريس بينشر، عضو البرلمان الذي أدى سلوكه غير اللائق إلى انهيار الحكومة، يحق له الحصول على تعويض يبلغ 7920 جنيها إسترلينيا (حوالي 9500 دولار) مقابل ترك منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ.

أما جونسون فمن المتوقع أن يحصل على 18860 جنيها إسترلينيا (22633 دولار).

المصدر: "الإندبندنت"