قراء "دي فيلت" الألمانية يدعون شولتس للاستقالة بعد تصريحاته عن الغاز الروسي

دعا قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الاستقالة بسبب تصريحاته حول استخدام روسيا للغاز كسلاح.

ولاحظ العديد من المتابعين ازدواجية في خطاب السياسي الذي يفرض حزمة من العقوبات ضد موسكو، ثم يصرح عن تفاجأه بتلقيه إجراءات جوابية ردا على ذلك.

وقال أحد المعلقين: "يجب أن يُطلب من المستشار، الذي يخلط بين السبب والنتيجة، مثل رئيس الوزراء البريطاني جونسون، الاستقالة"، مضيفا أن "شولتس يحاول في الواقع إرباك الجمهور".

وأضاف قارئ آخر في تعليقه: "أنت تسكب العقوبات وتتفاجأ عندما تبدأ روسيا بإجراءات جوابية؟".

فيما أعرب أحد المتابعين عن غضبه قائلا إن "العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تؤثر، ولكن علينا وعلى السكان. هذا فشل كامل للحكومة".

وأضاف آخر في تعليق: "لدينا حكومة غير قادرة على توقع عواقب أفعالها".

المصدر: نوفوستي