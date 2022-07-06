رئيس لجنة في البوندستاغ: المواطنون واقتصاد البلاد هم ضحايا سياسة عقوبات فاشلة تماما

دعا كلاوس إرنست رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في برلمان ألمانيا، إلى بدء المفاوضات بشأن إطلاق وتشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، لضمان وصول إمدادت الغاز إلى البلاد.

وأضاف البرلماني، في مقابلة مع Rheinische Post: "يجب في حال الضرورة، إطلاق وتشغيل السيل الشمالي -2، لفترة محدودة من الزمن، إذا لم يصبح من الممكن ضمان توريد الغاز إلى البلاد بطرق أخرى".

ووفقا له، يجب بالإضافة إلى ذلك، على حكومات دول الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في عقوبات الطاقة ضد روسيا، لأنها لا تحقق التأثير المتوقع.

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وقال: "على العكس من ذلك، فإن هذه الإجراءات مفيدة لروسيا. وهي تعني أنه على الرغم من بيع القليل من الوقود، إلا أن عائدات هذه المبيعات أعلى بشكل عام".

وأضاف البرلماني، أن الحكومة الألمانية يجب أن تضمن ضبط أسعار موارد الطاقة من خلال زيادة الإمدادات، بما في ذلك من روسيا، لأن المواطنين واقتصاد البلاد هم ضحايا سياسة عقوبات فاشلة تماما.

المصدر: نوفوستي