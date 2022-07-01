موسكو: علّقنا ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" للصيانة وبلا خلفية سياسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن تعليق ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" جاء للصيانة ونظرا لاحتجاز كندا مضخات روسية بموجب العقوبات، مذكّرا بتبعات القيود على من يفرضها.

وفي إشارة إلى الجهة التي تعرقل إمدادات الغاز، قال غروشكو: قبل فرض العقوبات في القطاعات الفنية المعقدة المتعلقة بهيكل الطاقة الحيوي، كان يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في العواقب.

وأضاف: الدول التي وافقت على العقوبات وتعتمد بشكل حاسم على إمداداتنا من الغاز، كان عليها أن تفكر خمس مرات قبل أن تقدم على ذلك.

وخفضت شركة "غازبروم" الروسية في وقت سابق الضخ "السيل الشمالي 1" إلى 40% من المستويات المعتادة، على خلفية احتجاز كندا في إطار العقوبات ضد روسيا مضخات تتم صيانتها في كندا من قبل شركة Siemens Energy الألمانية.

وقالت موسكو إن التأخير قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز بالكامل، مما يحد من سباق أوروبا لزيادة مخزونات الغاز لديها.

المصدر: نوفوستي