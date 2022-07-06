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وفاة الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو

أخبار العالم

وفاة الأمين العام لـ
Globallookpress
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أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري اليوم الأربعاء عن وفاة الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو.

وكتب كياري عبر "تويتر"صباح اليوم: "لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسي باركيندو المحترم.. توفي في حوالي الساعة 11 مساء أمس الخامس من يوليو.. لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته، ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلدنا نيجيريا، ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي".

وغيب الموت باركيندو عن عمر ناهز 63 عاما، ولم يكشف عن سبب وفاته الذي جاء قبل أسابيع قليلة من موعد انتهاء ولايته كأمين عام لـ"أوبك" في 31 يوليو الحالي.

المصدر: RT

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